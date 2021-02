04.02.2021 - Kita an der Nievenheimer Straße in Planung

In Norf an der Nievenheimer Straße ist eine neue Kindertageseinrichtung geplant. Diese soll fünf Gruppen Platz bieten und dem steigenden Bedarf an Betreuungsangeboten Rechnung tragen. Am Montag, 8. Februar 2021, startet die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung für das zugehörige Bebauungsplanverfahren Nr. 501. Bis zum 19. Februar 2021 können die Unterlagen zum Bebauungsplan auf der städtischen Homepage unter www.neuss.de eingesehen werden.

Zusätzlich liegen die Unterlagen zur gleichen Zeit im Rathaus der Stadt Neuss, Michaelstraße 50 (Eingang 5), Zimmer 2.769 (2. Etage) öffentlich aus und können während der Öffnungszeiten des Rathauses, montags bis mittwochs 8.30 bis 16 Uhr, donnerstags 8.30 bis 18 Uhr, freitags 8.30 bis 12.30 Uhr, eingesehen werden. Wegen der Corona-Pandemie ist das Rathaus derzeit nur mit Terminvereinbarung zugänglich. Termine zur Einsicht in die Unterlagen des Bebauungsplanes können telefonisch unter 02131/906101 oder per E-Mail an stadtplanung@stadt.neuss.de vereinbart werden.

Um den Kreis der sich am Auslegungsort gleichzeitig befindlichen Personen gering zu halten, erfolgt der Zugang durch nicht mehr als zwei zusammengehörige Personen gleichzeitig. Es wird darum gebeten, zueinander Abstand zu halten sowie von den bereitgestellten Mitteln zur Händedesinfektion Gebrauch zu machen. Im Rathaus muss zudem eine medizinische Maske (sog. OP-Maske oder FFP2-Makse) getragen werden. Im Hinblick auf eine eventuelle Corona-Rückverfolgung werden die Kontaktdaten erfasst und vier Wochen nach Ende der Frühzeitigen Bürgerbeteiligung wieder vernichtet.

Stellungnahmen können bis zum 19. Februar 2021 schriftlich, mündlich zur Niederschrift, per Email an stadtplanung@stadt.neuss.de oder online über www.neuss.de abgegeben werden.

(Stand 02.02.2021/Spa)