04.02.2021 - Kulturausschuss

Der Kulturausschuss tagt am Mittwoch, 10. Februar 2021, um 17 Uhr. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem Beratungen zum Haushaltsplanentwurf 2021 (Bereich Kultur), servicefreie Öffnungszeiten in der Stadtbibliothek und die Änderung des politischen Bildungsprogramms der Volkshochschule. Die Verwaltung wird außerdem über die Programmplanungen der Zeughauskonzerte und der Internationalen Tanzwochen 2021/2022 berichten.

Die epidemische Lage erlaubt es derzeit nicht, eine Präsenzsitzung abzuhalten. Der Ältestenrat hat daher mit großer Mehrheit beschlossen, Ausschüsse vorerst in Form von Video-Meetings (per Zoom) als informelle Sitzung durchzuführen. Um Öffentlichkeit gewährleisten zu können, werden interessierte Bürgerinnen und Bürger gebeten, sich unter Angabe ihrer Kontaktdaten bei Frau Kindler per E-Mail an ute.kindler@stadt.neuss.de anzumelden. Sie erhalten im Anschluss zeitnah einen Link, um die Sitzung über Zoom verfolgen zu können.



(Stand 04.02.2021, Kro)