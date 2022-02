04.02.2022 - Planungsausschuss tagt im Pairing-Verfahren

Auf der umfangreichen Tagesordnung des Ausschusses für Planung, Stadtentwicklung und Mobilität am Mittwoch, 9. Februar 2022, 17 Uhr, steht unter anderem ein Bericht zum laufenden Verkehrsversuch (Radachse Innenstadt). Ein weiteres Thema ist die Beschlussfassung zum Integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK) „Gemeinsam an den Rhein“.

Die Sitzung wird vom Ausschussvorsitzenden Sascha Karbowiak geleitet und findet hybrid im Pairingverfahren statt.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger, die an der Sitzung teilnehmen möchten, müssen sich vorab an daniela.gondorf@stadt.neuss.de wenden.

Die Sitzungsunterlagen stehen im Bürgerinfoportal zur Verfügung.

(Stand: 04.02.2022/Bo)