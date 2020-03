04.03.2020 - Kindertrödelmarkt

Am Sonntag, 8. März 2020, findet von 9 bis 16 Uhr wieder der große Kindertrödelmarkt im Geschwister-Scholl-Haus, Leostraße 71, statt.

Der Aufbau für die Handelnden beginnt wie immer ab neun Uhr, dann steht dem Verkauf der gebrauchten Schätze von Dachboden, Keller oder aus dem Kinderzimmer nichts mehr im Wege. Neuware, Waffen und Kriegsspielzeug sind nicht zugelassen. Bei schönem Wetter können sich die Kinder zudem auf der Hüpfburg austoben. Das Café lädt zum Verweilen ein und auch für das leibliche Wohl ist mit Kaffee, Kuchen, Grillspezialitäten und Salaten gesorgt und lassen den Trödelmarkt zu einem entspannten Familientag werden.

Die Standgebühr beträgt vier Euro pro laufenden Meter Verkaufsfläche und wird vor Ort an den Ständen eingesammelt, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Aufgrund von Sturmschäden auf dem Außengelände könnte es zu einer kurzfristigen Absage der Veranstaltung kommen. Besucherinnen und Besucher sowie auch die Händlerinnen und Händler werden gebeten, sich am Freitag, 6. März 2020, vorab auf der Homepage des Geschwister-Scholl-Hauses unter www.schollhaus.de über die Veranstaltung zu informieren. Weitere Informationen sind telefonisch unter 02131/7428787 erhältlich.