04.03.2024 - Cafe 4 Seasons – Musical trifft Impro

An zwei Abenden treffen das junge Gesangs-Ensemble der Musikschule „R(h)eingesungen“ und „Junges.Tas“ mit einem Mix aus Musical, Musik und Theater aufeinander. Jeweils um 19 Uhr finden die Aufführungen am Samstag, 9. März 2024, im Pauline-Sels-Saal im RomaNEum und am Sonntag, 10. März 2024, im Theater am Schlachthof statt.

Während Highlights aus verschiedensten bekannten Musicals rund um das Thema Identität (u.a. „Hair“, „Shrek“, „Rent“ und „Dear Evan Hansen“) erklingen, entsteht ein buntes improvisiertes Treiben im Cafe „4 Seasons“. Ein gemeinsamer Abend der Musikschule der Stadt Neuss und des Theaters am Schlachthof. Der Eintritt am 9. März ist frei, für den 10. März finden sich weitere Informationen unter www.tas-neuss.de.