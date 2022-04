04.04.2022 - Baugenehmigung für neuen Nahversorger erteilt

Als wichtiges Projekt für die weitere Quartierversorgung im Bereich zwischen Gielenstraße und Sternstraße konnte jetzt die abschließende Baugenehmigung erteilt werden. Die Unterlagen hierzu wurden diesen Mittwoch an die antragstellende Firma, die dort ein neue Geschäft zur Nahversorgung errichtet. Erste bauliche Maßnahmen und Vorbereitungen wurden über die erteilte Teilbaugenehmigung bereits umgesetzt.

Auf Wunsch der Mitglieder des Unterausschusses Mobilität fand Ende März ein gemeinsamer Ortstermin mit Vertreter*innen des Gremiums zur zukünftigen Abwicklung des Radverkehrs in der Gielenstraße statt. Im Ergebnis wurde mehrheitlich die Meinung vertreten, dass die Gielenstraße kurzfristig in beiden Richtungen mit einem Radschutzstreifen ausgestattet werden soll. Die Nutzung des gegenläufigen Geh- und Radwegs solle gleichzeitig als Option, wie auf der Schorlemerstraße mit der Beschilderung „Gehweg – Radfahrer frei“, bestehen bleiben. Weiterhin wurde angeregt, den Radschutzstreifen in Konfliktbereichen, etwa auf Höhe der Einfahrten des neuen Nahversorgers, rot zu markieren und über eine Geschwindigkeitsreduzierung auf diesem Teilstück mit Tempo 30 nachzudenken. Ebenfalls wurde im Ortstermin deutlich, dass neben der Auseinandersetzung mit kurzfristig erforderlichen und machbaren Anpassungen die weitere Entwicklung bis zum Hauptbahnhof im Gesamtzusammenhang zu beachten ist.