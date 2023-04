04.04.2023 - VHS Osterferienkurs: Python - eine professionelle Programmiersprache kennenlernen

Am Dienstag, 11. April 2023, können Jugendliche an vier Vormittagen bei der VHS Neuss programmieren lernen. Wie denkt ein PC? Wie bringe ich ihn dazu, dass zu tun, was ich will? Wie entstehen eigentlich Computerprogramme? Die Jugendlichen steigen auf diese Weise in die faszinierende Welt der Programmierung ein. Hier erfahren sie, dass Code schreiben kein Hexenwerk ist. In einfachen Schritten lernen sie, wie sie ihre eigenen Programme schreiben können. Grundlage ist die die Programmiersprache Python, mit der auch viele professionelle Softwareentwickler arbeiten.

Die Teilnehmenden sollten einen USB-Stick mitbringen, um ihre Programme mit nach Hause nehmen zu können. Dieser Ferienkurs richtet sich an Schülerinnen und Schüler ab der 8. Klasse.

Termin: Python - eine professionelle Programmiersprache kennenlernen, Dienstag, 11.04. bis 14.04.2023, 10.00-13.15 Uhr im RomaNEum. Die Anmeldung finden Sie hier.