04.05.2020 - Jungbäume freuen sich über jede Kanne Wasser

150 bis 300 Liter. So viel Wasser braucht ein Jungbaum pro Woche. Und von denen gibt es in Neuss derzeit rund 400. Über 300 neue Bäume wurden entlang der Straßen und in den Parks und Grünanlagen gepflanzt, 70 weitere stehen auf den städtischen Friedhöfen. Das Amt für Stadtgrün, Klima und Umwelt und die städtischen Friedhöfe Neuss kümmern sich zwar um die ausreichende Wässerung der Neupflanzungen, doch freuen sich die noch jungen Bäume über jede zusätzliche Kanne Wasser. Schon zwei Gießkannen am Tag sind eine gute Starthilfe für die Jungbäume. Auf den Friedhöfen weisen Schilder mit der Aufschrift „Bitte gießen Sie mich“ auf den besonderen Wasserbedarf hin. Da es auch im Verlauf dieser Woche wieder warm und trocken werden soll bittet die Stadt Neuss die Bürgerinnen und Bürger dabei mitzuhelfen, den neuen Bäumen einen guten Start in ihr hoffentlich langes Leben zu geben.

Die Neupflanzungen sollen insbesondere Verluste ersetzen, die durch die Extremwitterung der beiden letzten Jahre entstanden sind. Zu den Neupflanzungen in den städtischen Parks, Grünanlagen und Friedhöfen kommen Aufforstungen und Pflanzungen weiterer Organisationen und Verbände, die mit viel Engagement die Stadt Neuss in Ihren Bemühungen unterstützt haben.

Neben den Baumpflanzungen sind auch die städtischen Pflegeflächen weiter umgestaltet worden. In Treffen vor Ort hatte die Stadtverwaltung mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern Maßnahmen vereinbart, wie die Grünflächen umgestaltet werden könnten. Bereits zu Beginn des Jahres wurden erste Gehölzflächen umgebaut. In den letzten Tagen sind auch die neuen Flächen vorbereitet worden, auf denen Blühstreifen und Wildblumenwiesen entstehen sollen. Wegen der trockenen Witterung konnte die Ansaat nach den aktuellen Regenfällen fortgesetzt werden, sodass im Sommer wieder bunte Blühflächen die Neusser Straßen und Plätze schmücken werden.