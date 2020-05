04.05.2020 - Technischer Kundenservice startet wieder

Die Stadtwerke Neuss beginnen ab Montag (4. Mai 2020) wieder mit Zählerwechseln. Hierfür werden Sicherheitsvorkehrungen unter Berücksichtigung strenger Hygienemaßnahmen von den Mitarbeitern im technischen Kundenservice umgesetzt. So wird ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten. Die Stadtwerke-Mitarbeiter sind zudem mit Handschuhen und einem Mund-Nasen-Schutz ausgestattet.

„Die Corona-Pandemie führt dazu, dass wir sonst gewohnte Arbeiten an die aktuellen Gegebenheiten anpassen. Die Gesund von Mitarbeitern und Kunden wie auch die Sicherheit genießen dabei höchste Priorität“, erläutert Wolfgang Lenhart, Leiter Technik der Stadtwerke Neuss.

Bevor ein Strom-, Gas- oder Wasserzähler ausgewechselt wird, erhalten Immobilieneigentümer bzw. Anwohner ein Terminschreiben der Stadtwerke. „Wir wollen langsam wieder Schritte in Richtung Normalität machen. Dass wir das jetzt können, verdanken wir auch unseren Kollegen. Diese sind diszipliniert und verantwortungsbewusst und halten sich strikt an die empfohlenen Handlungsanweisungen“, so Lenhart weiter.

Die Stadtwerke Neuss setzen bei den jetzt startenden Zäh-lerwechseln auf die Kooperation ihrer Kunden. Diese werden gebeten, dem technischen Kundenservice Zutritt zu gewähren und dabei Abstand zum Stadtwerke-Mitarbeiter zu halten. Ein problemloser Zugang zu den Zählern verkürzt zudem die Zeit, in der sich der Stadtwerkemonteur im häuslichen Bereich aufhält.