04.05.2021 - Haupt- und Sicherheitsausschuss

Am Freitag, 7. Mai 2021, tagt der Haupt- und Sicherheitsausschuss erneut an Stelle des Rates der Stadt Neuss. Aufgrund der epidemischen Lage entschied eine zweidrittel Mehrheit der Ratsmitglieder sich für die Übertragung der Aufgaben und Entscheidungen in den Haupt- und Sicherheitsausschuss, der ab 16 Uhr im Zeughaus nur mit halb so vielen Personen zusammenkommt und die politische Handlungsfähigkeit in Neuss sicherstellt. Die Leitung der Sitzung hat Bürgermeister Reiner Breuer.

Im Mittelpunkt der Beratungen stehen neben Leitentscheidungen zum Wendersplatz und dem Alexianerplatz die zweckgebundene Bezuschussung des Vereins Zukunftsinitiative Neuss (ZIN) zur Umsetzung von Zielen des Innenstadtstärkungsprogramms. Weitere Themen sind der 42. Internationale Hansetag 2022, die Bewerbung der Stadt Neuss als „Europaaktive Kommune“ und die Einrichtung des 10. Lotsenpunktes in Grimlinghausen/Uedesheim. Die vollständige Tagesordnung ist im Ratsinformationssystem der Stadt Neuss unter www.neuss.de nachzulesen.

Aufgrund der begrenzten Anzahl von Besucherplätzen sind Bürgerinnen und Bürger, die gerne an der Sitzung teilnehmen möchten, gebeten, sich vorab telefonisch unter 02131/902080 oder per Email an tim.rentergent@stadt.neuss.de bei Herrn Rentergent anzumelden.

Sitzungsunterlagen können im Ratsinformationssystem unter www.neuss.de eingesehen werden.

(Stand: 04.05.2021, Kro)