04.05.2022 - Rund 50 umgestürzte Bäume

Im Februar diesen Jahres kam es an drei aufeinander folgenden Tagen zu orkanartigen Stürmen, die erhebliche Schäden am städtischen Baumbestand verursacht haben. In Wäldern, öffentlichen Parks und Grünanlagen sind annähernd 300 Schäden an Bäumen gemeldet worden, davon rund. 50 umgestürzte Bäume. Schwerpunkte waren der Stadtwald und der Selikumer Park, hier insbesondere im Bereich des Arboretums. Da die Sturmtage in die Vegetationsruhe fielen und die Laubbäume noch kein Blattwerk trugen, wurden besonders viele Nadelbäume beschädigt. Die hier geschädigten Arten waren vor allem Douglasien, Eiben und Zedern.

Auf den Städtischen Friedhöfe sind etwa 30 Bäume vom Sturm betroffen gewesen, rund die Hälfte davon ist abgängig. Schwerpunkt war der Hauptfriedhof, auf dem ebenfalls viele Nadelbäume beschädigt wurden. Auch die Sportanlagen waren betroffen. Hier wurden 15 Bäume beschädigt, von denen zehn abgängig sind. Insbesondere die Bezirkssportanlage Holzheim war betroffen.

(Stand: 04.05.2022/Spa)