04.06.2021 - Falknerei-Schnupperseminar

Tipp für Kurzentschlossene: Wer sich jetzt noch bei der Volkshochschule Neuss anmeldet, kann am Donnerstag, 10. Juni 2021, in einem Falknerei-Kurzseminar Greifvögel hautnah erleben und dabei viel Wissenswertes über Greifvögel und Eulen sowie die tägliche Arbeit in der Falknerei lernen. Treffpunkt ist um 12 Uhr direkt vor der Falknerei, Parkplatz Gymnicher Mühle in Erftstadt, Ende ist um 16 Uhr. Anmeldung und Information online auf www.vhs-neuss.de oder telefonisch unter 02131/904151.

(Stand: 4. Juni 2021/Spa)