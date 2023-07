04.07.2023 - Theaterstück „Grimmassel“

Im Rahmen der beliebten Veranstaltungsreihe „Kindertheater im Grünen“ lädt das Jugendamt der Stadt Neuss Kinder ab 4 Jahren und deren Familien am Samstag, den 8. Juli 2023, um 15 Uhr, in die städtische Kinder- und Jugendeinrichtung Geschwister-Scholl-Haus (Leostraße 71, 41462 Neuss) ein. Beim Stück "Grimmassel" nehmen die Clownixen aus Düsseldorf die Zuschauerinnen und Zuschauer mit durch die Märchen der Gebrüder Grimm. Eine vorherige Anmeldung zum jeweiligen Theaterstück ist nicht notwendig und der Eintritt ist frei. Für weitergehende Fragen steht die Jugendförderung unter 02131-90-5139 gerne zur Verfügung.

"Grimmassel" - Inhalt

Jalila und Wilma sind zwei Putzfrauen vom „Kinderzimmer – Aufräum – Kommando“, kurz K-A-K. Ständig müssen sie den Schlamassel in Kinderzimmern aufräumen und wegputzen. Zwischen Spielzeug, vergessenen Kuscheltieren, dreckigen Unterhosen und Einzelsocken findet Wilma ein Märchenbuch der Gebrüder Grimm.

In ihrer wohlverdienten Arbeitspause versucht Wilma, ihrer Kollegin Jalila, das Leben im Märchen schmackhaft zu machen. Ach wäre es schön, Wolle zu Gold spinnen zu können oder so tapfer wie das Schneiderlein und so schön wie Schneewittchen zu sein. Aber ist ein Leben im Märchen wirklich so schön? Wie war das noch mit Schneewittchen bei den sieben Zwergen? Wie sieht das Leben von einem Wolf im Märchen aus? Und einen Frosch heiraten? Was für ein Schlamassel oder besser gesagt: Grimmassel!