04.08.2021 - Nachtsport startet wieder

Der „Nachtsport“ startet am Freitag, 6. August 2021, wieder mit seinem kostenlosen Angebot. Das Kooperationsprojekt des Jugendamtes der Stadt Neuss und des Stadtsportverbandes Neuss e.V. richtet sich an Neusser Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 14 bis 21 Jahren, die ohne Vereinszugehörigkeit und formlos ein Sportangebot suchen.

Angeboten werden die Sportarten Fußball, Basketball und Parkour. Eine Anmeldung zur Teilnahme ist nicht erforderlich, alle Angebote sind kostenfrei. Jede und jeder der Lust hat mitzumachen, ist herzlich willkommen.

Jeweils freitags von 22 bis 24 Uhr wird ab dem 6. August in der Sporthalle des Marie-Curie-Gymnasiums auf der Jostenallee 49-51 (Neuss-Nordstadt) Fußball angeboten. Basketball kann ab dem 13. August ebenfalls freitags von 22 bis 24 Uhr in der Sporthalle des Gymnasiums Norf, Eichenallee 8, gespielt werden. Das Parkour-Angebot startet im Anschluss an die Sommerferien. Hierzu werden die Termine zeitnah veröffentlicht. Weitere Informationen zum Nachtsport sind beim Stadtsportverband telefonisch unter 02131/24195 erhältlich.

(Stand: 404.08.2021, Kro)