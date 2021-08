04.08.2021 - Umbau der Bushaltestellen in Reuschenberg

Aufgrund größerer Umverlegearbeiten im Bereich des Einmündungsbereiches Minzstraße und der Querungsstelle, muss die Vollsperrung der Bergheimer Straße in Fahrtrichtung stadteinwärts um eine Woche verlängert werden. Die Umleitung wird deshalb bis einschließlich Freitag, 13. August 2021, weiterhin über die Erprather-, Aurin- und Lupinenstraße geführt.

Im Zuge des Einbaus der Asphaltdeckschicht im Haltestellenbereich ist es außerdem erforderlich, bestimmte Arbeitsschritte in der Nacht von Freitag auf Samstag, 6. bis 7. August 2021, in der Zeit von 22 Uhr bis 4 Uhr durchzuführen. Für die Herstellung der Fahrbahnoberflächen im Bereich der Bushaltestellen dürfen aus bautechnischen Gründen bestimmte Umgebungs- und Oberflächentemperaturen nicht überschritten werden.

Auch die Stadtwerke-Buslinien 843, 844, SB53 sowie die NachtExpress-Linie NE3 sind von der Vollsperrung weiterhin betroffen und fahren die bekannte Umleitung über Aurinstraße und Lupinenstraße. Gleiches gilt für die BVR-Linien 872, 873 und 877.

Um die verkehrlichen Auswirkungen auf die Bürgerinnen und Bürger zu reduzieren, wird im Zuge der Verlängerung der Vollsperrung der Bergheimer Straße zudem die Fahrbahndeckensanierung auf der Specker Straße in Speck nicht wie geplant am Montag, 9. August 2021, begonnen, sondern voraussichtlich in die Herbstferien 2021 verlegt.

*

(Stand: 04.08.2021, Kro)