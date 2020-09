04.09.2020 - Gehwege im Stadtgarten werden saniert

In der kommenden Woche beginnen im Neusser Stadtgarten die Instandsetzungsarbeiten der Gehwege. Bereits im letzten Jahr wurden dort an verschiedenen Stellen die Hauptwege mit einer neuen Decke versehen. Jetzt werden auch die Schäden an den Nebenwegen behoben. Ein besonderer Fokus liegt bei den Arbeiten auf der von der Politik geforderten weiteren Entsiegelung asphaltierter Wege, die im Rahmen der Überarbeitung nun mit einer wassergebundenen Wegedecke versehen werden.

Außerdem werden im Anschluss weitere Pflegearbeiten zur Wiederherstellung der Verkehrssicherheit der Bäume durchgeführt. In Teilen sind dabei auch erhebliche Rückschnitte und Fällungen erforderlich, da weitere Bäume durch die Rußrindenkrankheit und Trockenheit ganz oder teilweise abgestorben sind.

Aufgrund der umfangreichen Arbeiten kann es zu längeren Sperrungen einzelner Gehwegabschnitte kommen. Besucherinnen und Besucher des Stadtgartens werden gebeten, die abgesperrten Bereiche unbedingt zu beachten und zu umgehen.

Eine ähnliche Entwicklung ist auch an Bäumen in Bereichen des Westparks, des Südparks, am strategischen Bahndamm oder in den Forstbeständen am Baldhof zu beobachten. Hier müssen in den nächsten Monaten ebenfalls befallene und abgestorbene Bäume zur Wiederherstellung der Verkehrssicherheit entnommen werden. Die Baumkommission beriet zudem über Gutachten zu Kastanien in unmittelbarer Nachbarschaft zur Corneliuskapelle in Selikum. Ein externer Gutachter stellte auch hier bei einer Untersuchung den Befall eines Baumes mit Brandkrustenpilz fest. Dieser wurde mit Zustimmung der Baumkommission aufgrund erheblicher Schädigungen zwischenzeitlich entnommen.