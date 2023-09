04.09.2023 - Kulturnacht Neuss

Das Programm der diesjährigen Kulturnacht kann sich sehen und hören lassen: 21 Kultureinrichtungen präsentieren an 20 unterschiedlichen Orten Beiträge aus den Bereichen Kunst, Musik, Tanz, Theater, Literatur, Film und Geschichte. Ein Blick hinter die Kulissen der zahlreichen Kulturinstitutionen ist hierbei in jedem Fall lohnenswert. Die ersten Veranstaltungen beginnen um 17 Uhr. Zahlreiche Angebote sind kostenlos und ohne Anmeldung möglich, sofern es nicht im Programmheft oder auf den Websites der teilnehmenden Institutionen anders vermerkt ist.

Die Kulturnacht feiert in diesem Jahr gleich zwei Jubiläen: Die Musikschule der Stadt Neuss blickt auf ihre 60-jährige Geschichte zurück und das Rheinische Schützenmuseum präsentiert eine Sonderausstellung zum Schützenjubiläumsjahr.

Im Rahmen der Kulturnacht verabschiedet sich der langjährige Leiter des Kulturforum Alte Post Hans Ennen-Köffers in den Ruhestand. Gemeinsam mit der Musikschule der Stadt Neuss wird das Kulturforum Alte Post Camille Saint-Saëns’ „Karneval der Tiere“ auf die Bühne bringen. Die begleitende Textfassung des legendären Humoristen Loriot wird der scheidende Hans Ennen-Köffers zum Besten geben, die musikalische Leitung übernimmt Ralf Beckers.



Wie bereits in den vergangenen Jahren liegt der Fokus der Kulturnacht auf der Vielfalt der Angebote: Ob Ausstellungen, Schauspiel, Performances, Filme, Videos, Debatten, Lesungen und Konzerte, Vorträge, Kabarett, Comedy und Poesie – hier kommen alle auf ihre Kosten. Nahezu alle Angebote sind zeitlich kurzgehalten, so dass die Besucher*innen möglichst viele unterschiedliche Eindrücke gewinnen können. Selbst aktiv werden können Erwachsene und Kinder unter anderem bei Bastelangeboten, Reisen mit VR-Brillen, beim Experimentieren mit Robotern und in Mitmachworkshops. Die unterschiedlichen Kulturorte lassen sich per Spaziergang oder mit dem Fahrrad entdecken.

Parallel findet in dieser Nacht auch die »nachtfrequenz23–Nacht der Jugendkultur« unter Neusser Beteiligung statt.

Alle Details zum Programm sind in der Programmbroschüre der Kulturnacht zu finden, diese ist auch online abrufbar unter www.kulturamt-neuss.de/kulturnacht

