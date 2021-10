04.10.2021 - Lastenfahrräder für Neuss

Das ausschließlich an Privatpersonen gerichtete Förderprogramm der Stadt Neuss für Lastenfahrräder ist ein voller Erfolg. Bereits nach kürzester Zeit wurden die bereitgestellten Mittel in Höhe von 30.000 Euro vollständig abgerufen. Insgesamt konnten 36 Anträge zur Förderung eines Lastenfahrrads bewilligt werden, weitere Anträge können aktuell nicht mehr berücksichtigt werden.

Im Rahmen des städtischen Integrierten Klimaschutzkonzeptes und im Hinblick auf das Ziel der Klimaneutralität 2035 in Neuss konnten seit Anfang September Anträge auf Förderung von Lastenfahrrädern gestellt werden. Nachdem es bereits auf übergeordneter Ebene eine Förderung von Gewerbetreibenden gab, bot die Verwaltung mit dem Programm jetzt auch privaten Haushalten einen Anreiz zur Anschaffung eines Lastenfahrrades. Innerhalb von zwei Wochen war das gesamte Förderbudget bereits ausgeschöpft. Ein Gewinn für das Klima und die Gesundheit - demnächst fahren 36 neue Lastenfahrräder durch Neuss.

Weiterführende Informationen zum Klimaschutz in Neuss sind im Neusser Klimaportal unter www.neusser-schützen-klima.de abrufbar.



(Stand: 04.10.2021, Kro)