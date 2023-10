04.10.2023 - City-Parkhaus Hamtor an der Spulgasse ab sofort geöffnet

Die Gesellschaft für Buchdruckerei (GfB) AG hat sich mit der City-Parkhaus GmbH geeinigt. Ab dem 1. Oktober öffnet das frühere Galeria-Parkhaus an der Spulgasse 4 in der Innenstadt als weiteres City-Parkhaus. Das Hamtor-Parkhaus ist ab Oktober von 7 bis 22 Uhr geöffnet.

Das Parkhaus bietet 330 Parkplätze auf zwei Etagen an. Es gelten die Einstellbedingungen und Gebühren wie in den anderen drei City Parkhäusern. Das City-Parkhaus Hamtor bietet damit günstigere Konditionen als zuvor. So ist die erste Stunde Parken kostenfrei. Danach übergangsweise 0,30 Euro alle sechs Minuten im Tagestarif. Der Tageshöchsttarif liegt bei zehn Euro. Zudem gibt es einen pauschalen Abend-/Nacht-Tarif (19 Uhr bis 7 Uhr) für drei Euro. Auch an Sonn- und Feiertagen zahlt man von 7 Uhr bis 7 Uhr des Folgetages drei Euro.

„Unser Ziel ist es, das City-Parkhaus Hamtor auch als Quartiersgarage zu entwickeln“, sagt Geschäftsführer Dirk Reimann. Vorausichtlich ab November werden Dauerparkplätze und Anwohnerparkplätze angeboten: Neusser, die im Umkreis von einem Kilometer des Parkhauses wohnen und ein Anrecht auf Anwohnerparkausweis haben, können einen Tiefgaragenstellplatz für 50 Euro im Monat mieten. Auch "normale" Dauerparkplätze werden dort angeboten.

Zeitgleich zur Öffnung des City-Parkhaus Hamtor wurde zum 30. September die "Rathaus-Garage" für die Öffentlichkeit aufgrund von anstehenden Sanierungsarbeiten geschlossen. Parksuchenden in der Innenstadt stehen also nach wie vor vier Parkhäuser zur Verfügung: Das Parkhaus Rheintor an der Rheinstraße, Niedertor an der Adolf-Flecken-Straße, Tranktor am Europadamm/ Hessenstraße und Hamtor an der Spulgasse.

Weitere Informationen zu den City-Parkhäusern unter www.cityparkhaus-neuss.de