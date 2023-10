04.10.2023 - Große Baumpflanzaktion im Herbst

Etwa 320 Bäume wird die Stadt Neuss bis zum Jahresende noch in Parkanlagen, Grünzügen und entlang von Straßen pflanzen. Dabei handelt es sich sowohl um Nachpflanzungen als auch um zusätzliche Pflanzungen an ganz neuen Standorten. Zusammen mit den knapp 160 Bäumen aus der Frühjahrspflanzung sowie weiteren aus kleineren Pflanzaktionen, werden es insgesamt etwa 500 Bäume sein, die 2023 durch die Stadt Neuss gepflanzt wurden.

Für die Herbstbaumpflanzung wurden zahlreiche verschiedene Baumarten ausgesucht - unter anderem Eichen, Walnuss- und Kirschbäume, verschiedene Lindenarten sowie Amberbäume, die besonders widerstandsfähig gegen Hitze und Trockenheit sind. Aufgrund dieser Eigenschaften gilt der Amberbaum ebenso als „Klimabaum“ wie etwa Zürgelbäume, Mehlbeeren oder Robinien, die alle ebenfalls unter den ausgewählten Arten sind.

Wer genau wissen möchte, an welchem Standort welche Baumart gepflanzt wird, kann dies im Open Data-Portal des Rhein-Kreis Neuss nachvollziehen. Die Informationen zur Herbstbaumpflanzung 2023 sind dort als Tabelle sowie in einer Übersichtskarte der neuen Baumstandorte dargestellt und werden bei Veränderungen zeitnah aktualisiert. Zusätzlich zu den vorhandenen Daten sollen schrittweise weitere Informationen in das Portal eingepflegt werden - beispielsweise zu geplanten Baumfällungen oder Standorten, die leider nicht für zusätzliche Baumpflanzungen in Frage kommen.

Bei dem Open Data-Portal handelt es sich um ein gemeinsames Projekt des Kreises mit seinen Kommunen. Es bietet einen wachsenden Bestand an Verwaltungsdaten an, die kostenlosund frei zugänglich sind sowie zur freien Verwendung und Weiterverarbeitung zur Verfügung stehen.