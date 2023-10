04.10.2023 - Mitmachkonzert für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen

Am Sonntag, 22. Oktober 2023 um 15 Uhr bietet die Musikschule der Stadt Neuss im RomaNEum ein Mitmachkonzert für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen an. In dem etwa einstündigen Programm erzeugen gemeinsames Hören, Singen, Musizieren und Gestalten eine beschwingte Atmosphäre die so bunt wie die Farben des Herbstes ist. Es erklingen Kompositionen aus Klassik, Romantik, Volkslieder, Schlager und Salonmusik. Dargeboten von Michaela Corman (Musikgeragogin und Sängerin), Georg Corman (Klavier) und Ralf Beckers (Klarinette). Das Konzert ist barrierefrei zugänglich. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt, eine Anmeldung unter 02131 90 4041 oder musikschule@stadt.neuss.de ist erforderlich. Der Eintritt ist frei.