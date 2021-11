04.11.2021 - Ausschuss für Strukturwandel, Wirtschaft und Beschäftigung

Über Möglichkeiten einer Wasserstoffinfrastruktur in Gewerbe- und Industriegebieten berät der Ausschuss für Strukturwandel, Wirtschaft und Beschäftigung in seiner nächsten am Dienstag, 9. November 2021, 17 Uhr. Weitere Themen im Ratssaal des Neusser Rathauses sind das Programm des Zukunftskongresses, die Vermarktung des zweiten Teilgebietes der Klimaschutzsiedlung Blausteinsweg sowie Mikro-Depots in Neuss.

Aufgrund der anhaltenden Pandemielage gelten besondere Regeln für den Besuch der Sitzung. Interessierte Bürgerinnen und Bürger müssen sich vorab per Email an christian.krohn@stadt.neuss.de anmelden. Für Veranstaltungen in Innenräumen gilt nach der aktuellen Coronaschutzverordnung (CoronaSchVO) neben der Maskenpflicht auch ein verpflichtender 3G-Nachweis. Danach müssen alle Personen, die weder vollständig geimpft oder genesen sind, einen negativen Schnelltest oder PCR-Test (nicht älter als 48 Stunden) vorweisen.

(Stand: 03.11.2021/Spa)