04.11.2021 - Bewerbungsabgabe Landesgartenschau

Fristgerecht hat die Stadt Neuss in der letzten Oktoberwoche ihre Bewerbung für die Ausrichtung der Landesgartenschau 2026 beim dafür zuständigen Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen abgegeben.

Um der Neusser Bewerbung Nachdruck zu verleihen, hat Bürgermeister Reiner Breuer das Konzept persönlich der zuständigen Landesministerin Ursula Heinen-Esser vorgestellt. Zusammen mit dem Neusser Landtagsabgeordneten Jörg Geerlings überreichte Breuer am Rande einer Plenarsitzung des nordrhein-westfälischen Landtags die Bewerbungsbroschüre an die Ministerin.

Breuer berichtete der Ministerin von dem breiten Rückhalt, den es in Neuss für die Ausrichtung der Landesgartenschau innerhalb von Politik und Stadtgesellschaft gibt. „Dieser Rückhalt findet nicht zuletzt Ausdruck in einem Unterstützerverein, der sich derzeit in der Gründung befindet“, so Breuer.

Überzeugt zeigt sich der Bürgermeister auch vom vorgelegten Konzept: „Das 38 Hektar große ehemalige Rennbahngelände ist Herzstück der Planungen, auf dem die Stadt Neuss mit der Landesgartenschau einen neuen Bürgerpark für alle Neusserinnen und Neusser schafft.“

Kommende Woche konstituiert sich nun auf Landesebene die unabhängige Bewertungskommission. Dieses Gremium wird voraussichtlich schon bis zum Jahresende eine Empfehlung an die Landesregierung aussprechen, welche Stadt den Zuschlag für die Ausrichtung der Landesgartenschau im Jahr 2026 erhalten soll. Letztendlich liegt die Entscheidung über den Zuschlag dann bei der nordrhein-westfälischen Landesregierung.

Sofern die Stadt Neuss den Zuschlag für die Ausrichtung der Landesgartenschau 2026 erhält, erfolgt binnen sechs Wochen nach Zuschlag die Gründung einer LAGA 2026 Neuss gGmbH als Durchführungsgesellschaft.

Der Rat der Stadt Neuss hatte in seiner Sitzung vom 18. Juni 2021 der Bewerbung mit breiter Mehrheit zugestimmt.

Die Bewerbungsunterlagen können auch unter www.neuss.de/laga eingesehen werden.



In unserem Bildarchiv finden Sie ein Foto von der Bewerbungsübergabe. Es zeigt (v.l.n.r.) Bürgermeister Reiner Breuer, Landes-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser sowie den Neusser Landtagsabgeordneten Jörg Geerlings.

(Stand: 04.11.2021/Bo)