04.11.2022 - Erneuerung Ampelanlage

Ab Montag, den 7. November 2022, wird die Ampel am Neusser Hauptbahnhof, Gielenstraße/Ecke Adolf-Flecken-Straße, erneuert. Voraussichtlich bis Sonntag, 13. November 2022 ist die Linksabbiegerspur Gielenstraße aus Fahrtrichtung Hauptbahnhof in die Adolf-Flecken-Straße gesperrt. Die Umleitung über die Stephan-, Rheydterstraße und die Gielenstraße ist ausgeschildert. Die Fußgängerquerung in diesem Bereich ist ebenfalls gesperrt. Die Fußgänger werden zur Querungsstelle am Kreuzungsbereich Further Straße/Krefelder Straße geleitet. Aus der Adolf-Flecken-Straße kann weiterhin rechts in die Gielenstraße abgebogen werden. Hier ist lediglich die linke Rechtsabiegerspur gesperrt.

Weitere Informationen finden Sie im Baustellenradar der Stadt Neuss.