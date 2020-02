05.02.2020 - Ausstellungseröffnung & Vernissage im Romaneum

Unter dem Titel „So bin ich – mein Bild von mir“ präsentieren Bewohnerinnen und Bewohner des Theodor-Fliedner-Hauses ihre Selbstportraits im Romaneum. Zu sehen sind sechs spannende, ergreifende und humorvolle Lebensberichte in Bild- und Textform. Die Bildnisse entstanden im Jahr 2019 nach ausführlichen biografischen Sitzungen, deren Protokolle ebenfalls vorgestellt werden. Für die Teilnehmenden stellte das Projekt eine Zeitreise in die eigenen Lebensgeschichte dar.

Bei der Eröffnung am Sonntag, 9. Februar 2020, um 11.30 Uhr führt Projektleiter und Kunstgeragoge Kay Strathus in die Ausstellung ein. Was ist Kunstgeragogik? Geragogik ist die Wissenschaft von Bildung und Lernen im Prozess des Alterns. Dabei ist auch die Praxis mitgedacht, das heißt Geragogen ermöglichen/initiieren und begleiten Lern- und Bildungsprozesse Älterer und geben Anregungen das (eigene) Altern reflektierend zu gestalten. Die Kunstgeragogik im Besonderen nimmt die Kunst als Basis, initiiert zum Beispiel künstlerische Prozesse zu persönlich relevanten Themen (Biographiearbeit). Der Grafiker und Kunstgeragoge Kay Strathus arbeitet seit 2015 künstlerisch mit Menschen in Senioren- und Pflegeheimen. Seit 2017 ist er im Sozialen Dienst des Fliedner-Hauses in Neuss beschäftigt. Neben dem Angebot regelmäßiger Mal- und Kreativkurse entwickelt Strathus dort zusätzliche spezielle Kunstprojekte, deren Umsetzung ohne Fördermittel und Sponsorengelder nicht machbar ist.

Das Projekt „So bin ich – mein Bild von mir“ wurde vom städtischen Kulturamt im Rahmen des Themenfeldes „Kultur und Alter“ finanziell unterstützt.