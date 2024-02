06.02.2024 - Geänderte Fahrzeiten der Stadtwerkebusse an den Karnevalstagen

Während des Karnevalsumzuges am Kappessonntag, 11. Februar 2024, werden die Busse der Neusser Stadtwerke zwischen Hauptbahnhof und Stadthalle beziehungsweise Friedrich-Ebert-Platz ganz oder teilweise umgeleitet.

Die Umleitungsstrecke verläuft in beiden Richtungen ab Stadthalle über Europadamm - Batteriestraße - Rheintorstraße - Düsseldorfer Straße - Hauptbahnhof. Diese Umleitungsstrecke muss eingerichtet werden, da die Aufstellung für den Kappessonntagsumzug wieder auf der Oberstraße zwischen Stadthalle und Kreishaus erfolgt. Die Stadtwerkebusse fahren aus diesem Grund bereits ab 11 Uhr nicht mehr über die Oberstraße und durch die Innenstadt.

Die Umleitung der Busse endet gegen 17.30 Uhr. Nach dem Umzug und der anschließenden Innenstadtreinigung wird der planmäßige Linienverkehr wieder aufgenommen. Zu den Spitzenzeiten, ab zirka 11 Uhr, bis zum Beginn des Kappessonntagsumzuges und nach Ende des Zuges, setzen die Stadtwerke alle verfügbaren Busse als Zusatzwagen ein. Außerhalb dieser Zeiten gilt an diesem Tag der normale Sonntagsfahrplan.

Nachtbusse fahren an Altweiber

In der Nacht von Donnerstag (Altweiber) auf Freitag fahren die NachtExpress-Linien der Stadtwerke. Ab der Haltestelle Zolltor starten die Linien NE1 bis NE6 um 1:10, 2:10 und 3:10 Uhr in alle Richtungen stadtauswärts.

Fahrplan am Rosenmontag

Die Stadtwerke-Busse fahren Rosenmontag, 12. Februar, nach dem regulären Fahrplan. Aufgrund des schulfreien Brückentags entfallen lediglich die Einsatzwagenfahrten für Schüler.

Busumleitungen in anderen Stadtteilen

In Neuss-Grefrath findet am Kappessonntag von 13 bis 16 Uhr ein Karnevalsumzug statt, in Neuss-Holzheim am Rosenmontag von 9 bis 15 Uhr. In beiden Stadtteilen kann es aus diesem Grund zu Verspätungen im ÖPNV kommen. Umleitungsstrecken werden eingerichtet. Telefonische Fahrplanauskünfte erhalten die ÖPNVFahrgäste der Stadtwerke unter der Rufnummer 0800-6504030* (*kostenlos aus allen deutschen Netzen).

Bäder, Eissporthalle und Sauna

Das Südbad in Reuschenberg ist an Rosenmontag von 8 - 20 geöffnet. An allen Karnevalstagen ist das Bad regulär geöffnet. Das Nordbad schließt an Altweiber bereits um 14 Uhr, Kappessonntag und Rosenmontag bleibt es geschlossen. Das Stadtbad in der Innenstadt ist an Altweiber bis 14 Uhr geöffnet, Kappessonntag und Rosenmontag bleibt es ebenfalls geschlossen.

Die Eissporthalle ist an Altweiber von 11 bis 13.45 Uhr geöffnet. Am Freitag, 8. Februar, findet von 17 bis 19 Uhr die Disco „Karneval on Ice“ mit DJ Michael statt. Das beste Kostüm wird prämiert. Kappessonntag und Rosenmontag bleibt die Eissporthalle geschlossen.

Die Saunaanlage WELLNEUSS ist an allen Tagen regulär geöffnet. KundenCenter Nahverkehr bzw. Energie & Wasser Das KundenCenter Energie & Wasser auf der Moselstraße schließt an Altweiber bereits um 12.00 Uhr, das KundenCenter Nahverkehr auf der Krefelder Straße schließt um 12.30

Uhr. Das KundenCenter Nahverkehr bleibt am Rosenmontag geschlossen.

Alle Informationen zu den Öffnungszeiten über Karneval sind auch im Internet unter www.stadtwerke-neuss.de abrufbar.