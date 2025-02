05.02.2024 - Stadt Neuss lädt zur Bürgerinformationsveranstaltung zum neuen HARIBO-Werk

Die Stadt Neuss informiert gemeinsam mit dem Süßwarenhersteller HARIBO über die aktuellen Planungen für das neue Werk im Gewerbegebiet in Holzheim. Alle interessierten Bürger*innen sind herzlich eingeladen, sich bei einer Informationsveranstaltung am Mittwoch, 12. Februar 2025, um 18 Uhr in der Aula der ehemaligen Realschule Holzheim (Reuschenberger Straße 28a) aus erster Hand zu informieren.

Im Rahmen der Veranstaltung werden die aktuellen Planungen für das neue HARIBO-Werk im Gewerbegebiet Holzheim vorgestellt. Alle Teilnehmenden haben die Gelegenheit, ihre Fragen direkt an die Vertreter*innen der Stadt Neuss sowie von HARIBO zu richten. Auch Anregungen und Hinweise aus der Bürgerschaft sind willkommen.

Das formelle Beteiligungsverfahren zur notwendigen Anpassung des Bebauungsplans findet parallel ab Montag, 10. Februar 2025 statt. Weitere Informationen zum Beteiligungsverfahren stehen ab dem 10. Februar auch auf www.neuss.de/beteiligung zur Verfügung.