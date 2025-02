05.02.2025 - „Jugend musiziert“ 69 Talente aus dem Rhein-Kreis Neuss qualifizieren sich für den Landeswettbewerb

191 musikalische Talente aus dem Rhein-Kreis Neuss haben am vergangenen Wochenende beim 62. Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ ihr Können im Romaneum in Neuss unter Beweis gestellt. Insgesamt 151 von ihnen erzielten in ihrer jeweiligen Kategorie einen 1. Preis, 69 davon qualifizierten sich sogar für den Wettbewerb auf Landesebene, der im März in Essen stattfindet:

Diana Hartwig, Mila Ringl, Leon Leif Daners, Lena-Marie Pelzer, Carina Greweling, Sophie Werner, Nihal Rapp, Luca Römer, Wentian Wang, Trong Duy Anh Nguyen, Karlotta Landeck, Marta Zielke, Fiona Bozzetti, Hugo Becker, Daniel Romanenko, Moritz Zimmermann, Shangwi Aung, Elisabeth Greiffenstein, Valeska Baez, Klara Bletgen, Emily Libertus, Annabelle Libertus, Peter Tischtau, Julius Mertens, Lindi Yang, Mats Wörsdorfer, Valentin De Luca, Yasmina Linack, Ella Marie Steins, Mattea Meyer, Aylin Schreiner, Clara Chwallek, Paulina Muck, Samuel Cella, Dominik Michael, Anton Tianhe Zhang, Maria Christina Scharmer, Maximilian Jüngerkes, Jonas Püttmann, Mei Fujimura, Ben Yuan, Augustin Kollek, Ronja Jacqueline Theismann, Jannes Hamacher, Lavinia Cai-Stanley, Mira Zimmermann, Andrea Dineva, Nico Yang, Paul Hebbering, Lilli Küpper, Yukichiyo Gwendolyn Yokota, Peter Tischtau, Maximilian Heuwinkel, Leticia Elisa Braun, Amilia Mertens, Greta Wang, Cornelius Monz, Antonia Felicitas Schwindt, Jonas Püttmann, Paula Marie Catalan Medina, Leonie Leticia Penner, Finn John, Konstantin Janta, Konstantin Radu, Jerry Zhang, Jakob Amun Ibrahim, Simon Elias Laufen, Anton Karl Rütten, Shiyan Gu,

„Es ist eine rundum gelungene Veranstaltung gewesen mit vielen tollen Nachwuchsmusikerinnen und -musikern. Die Kinder und Jugendlichen profitieren in hohem Maße von der Teilnahme an diesem Wettbewerb, ganz unabhängig von den Ergebnissen, denn alle machen große Fortschritte in der Zeit der Vorbereitung“, sagte der Regionalausschussvorsitzende Alexander Holle, stellvertrender Leiter der Musikschule der Stadt Neuss. Dem stimmten die Musikschulleitungen Anne Burbulla (Meerbusch), Ruth Braun-Sauerwein (Rhein-Kreis Neuss), Eva Krause-Woletz (Dormagen) und Holger Müller (Neuss) zu.

Am Samstag, 8. Februar, um 16 Uhr, folgt das öffentliche Konzert der Preisträger*innen mit Urkundenübergabe im Zeughaus in Neuss. Zwischen den musikalischen Beiträgen überreichen Bürgermeister Reiner Breuer und Mitglieder des Regionalausschusses sowie weitere Gäste die Urkunden an alle 191 Teilnehmenden des Wettbewerbs.



„Jugend musiziert“ findet seit 1963 jährlich statt, es ist der größte Musikwettbewerb weltweit. Seit Beginn haben mehr als eine halbe Million Kinder und Jugendliche daran teilgenommen. Veranstaltet wird „Jugend musiziert“ vom Deutschen Musikrat. Die kommunalen Musikschulen Neuss, Dormagen, Meerbusch und Rhein-Kreis-Neuss richten den Regionalwettbewerb jährlich abwechselnd reihum aus. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend finanziert den Wettbewerb gemeinsam mit den Kommunen und den Sparkassen. Der nächste Regionalwettbewerb findet 2026 in Meerbusch statt.