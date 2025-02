05.02.2025 - Schüler*innen aus Frankreich zu Gast in Neuss

Im Rahmen eines Schüleraustauschs des Gymnasiums Norf mit dem Collège Jean-Jaures in Saint-Ouen, einem Vorort von Paris, wurden am Mittwoch, 5. Februar 2025, 19 französische Austauschschüler*innen und ihre Lehrer*innen von der Beigeordneten für Jugend, Bildung und Kultur Ursula Platen in der Alten Schmiede empfangen.

Der unter dem Motto „Je t'aime, moi non plus" stehende Austausch umfasst den Besuch der Schüler*innen aus Saint-Ouen in Neuss sowie den Gegenbesuch in Frankreich, der im Juli 2025 stattfinden wird. Bei dem Besuch in Deutschland stehen unter anderem eine Stadtrallye durch Neuss, ein Besuch des Kölner Doms und Schokoladenmuseums sowie ein Ausflug in das Bonner Beethoven Haus auf dem Programm. Die Austauschpartner*innen wurden von Ursula Platen begrüßt, die die Bedeutung der deutsch – französischen Partnerschaft hervorhob und die Wichtigkeit des Schüleraustauschs zur Völkerverständigung betonte. Anschließend konnten die Austauschschüler*innen Fragen stellen und sich an kleinen Gastgeschenken erfreuen.

