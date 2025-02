05.02.2025 - ZeughausKonzert: Königsklasse

Leidenschaft, gepaart mit Präzision und einer tiefen Emotionalität zeichnen die Konzerte des Belcea Quartet aus. Dementsprechend bringt das Ensemble zwei Werke zu Gehör, die als Krönung des Repertoires für Streichquartette gelten: Ludwig van Beethovens Streichquartett Nr. 14 cis-Moll op. 131 und Arnold Schönbergs 1. Streichquartett d-Moll op. 7.

Das Konzert findet am Sonntag, 9. Feburar 2025, um 18 Uhr im Zeughaus (Markt 42–44) statt. Eine kostenlose Konzerteinführung mit Heike Henoch beginnt um 17:15 Uhr. Begleitend zum Konzert stellt die Neusser Künstlerin Ute Langanky Werke im Zeughaus aus.

Mit dem Streichquartett op. 131 erreicht Beethoven „den Kern des musikalischen Ausdrucks. Das Ergebnis ist eine der vollständigsten musikalischen Aussagen der westlichen Zivilisation“, so das Belcea Quartet über eines der bedeutendsten Werke seines Repertoires. Opus 131 gehört zu Beethovens späten Quartetten und hält bereits formal gesehen mit seiner Siebensätzigkeit und einer unkonventionellen Satzabfolge eine Überraschung bereit. Klanglich bietet es melancholisch-gesanglichen Hörgenuss ohnegleichen, Beethoven selbst soll es als sein bestes Werk bezeichnet haben – eine zutiefst persönliche Musiksprache aus der letzten Zeit vor seinem Tod, oder, wie Richard Wagner es ausdrückte, das »wohl Schwermütigste, was je in Tönen ausgesagt worden ist«.

Arnold Schönbergs Streichquartett Nr. 1 ist ebenso ein Schlüsselstück und zugleich Geniestreich: Es entstand 1905 und die Musik lässt bereits ahnen, dass die Tonsprache des Komponisten schon bald die Bahnen der Tonalität verlassen wird. Ein großzügig dimensionierter Aufbau, weitgespannte Melodiebögen und eine ausgefeilte Rhythmik zeugen von Schönbergs außergewöhnlicher Begabung.

