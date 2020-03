05.03.2020 - Jugendhilfeausschuss tagt

Das Resümee des in 2019 stattgefundenen Fachtags „Keinen Bock auf Stress im Netz“ zu Antimobbing und Medien ist Thema in der nächsten Sitzung des Jugendhilfeausschusses. Wie man Gefahren im Internet erkennen, analysieren und entgegenwirken kann, wurde aus den verschiedenen Blickwinkeln der Jugendämter, Polizei und Jugendhilfe sowie von Schulsozialarbeitenden beleuchtet. Zukünftig soll das Thema (Cyber-)Mobbing weiterhin als Schwerpunkt im erzieherischen Kinder- und Jugendschutz beachtet werden. Es sollen zusätzliche relevante Schnittmengenthemen hinsichtlich der Digitalisierung und Selbststärkung der Kinder und Jugendlichen bearbeitet werden. Der vollständige Bericht wird im Jugendhilfeausschuss am Donnerstag, 12. März 2020, um 17 Uhr im Ratssaal des Neusser Rathauses, Markt 2, vorgestellt.

Weitere Themen sind unter anderem ein „Starter-Workshop“ zur Etablierung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen, die Errichtung eines Heimat-Spielplatzes und das Beratungsmobil der Drogenberatung. Dieses kann vor der Sitzung ab 16 Uhr im Rathausinnenhof besichtigt werden. Die Sitzung leitet die Ausschussvorsitzende Susanne Benary.