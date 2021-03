05.03.2021 - Bilderbuchkino der Stadtbibliothek

Das Bilderbuchkino der Stadtbibliothek Neuss „Der Lesebär“ ist wieder zurück. Ab Freitag, 12. März 2021, 15 Uhr findet „Der Lesebär“ als Onlineveranstaltung statt. An insgesamt vier Terminen (12. und 26. März, 9. und 23. April) wird für Kinder ab drei Jahren ein spannendes Bilderbuch mit anregenden Bildern vorgelesen. Das Bilderbuchkino wird über die Videoplattform Zoom präsentiert. Die Reihe beginnt mit dem Buch „Wir sind doch keine Angsthasen“ von Jörg Hilbert. Dabei geht es um sechs Hasenkinder, die dicke Freunde sind und viel gemeinsam unternehmen. Aber egal ob beim Baumklettern, Schwimmen, Radfahren, im Regen oder in der Dunkelheit - einer von ihnen ist immer eher der Angsthase. Wie gut, dass die Hasenkinder sich gegenseitig Mut machen und sagen: „Wir sind doch keine Angsthasen!“

Weitere Informationen zu der Veranstaltung sind auf der Website der Bibliothek www.stadtbibliothek-neuss.de zu finden. Der Eintritt ist frei – eine Anmeldung per Mail an bibliothek@stadt.neuss.de ist zur Bereitstellung des Zoom-Zugangs erforderlich.



(Stand: 05.03.2021/Stgl)