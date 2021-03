05.03.2021 - Gewalt gegen Frauen nimmt in der Pandemie zu

Seit einem Jahr hält die Corona-Pandemie Deutschland und damit auch Neuss im Griff. Und in diesem Jahr ist nochmals deutlich geworden, dass es Frauen sind, die in Kranken- und Altenpflege, in Kindertagesstätten und Schulen oder im Einzelhandel wichtige Berufe ausüben, die noch dazu verhältnismäßig niedrig bezahlt werden. Gleichzeitig sorgen sie in den eigenen vier Wänden für die Betreuung und sogar den Unterricht der Kinder, wenn Kitas und Schulen schließen müssen. Denn es sind die Mütter, die mehrheitlich zuhause bleiben, Urlaub nehmen oder ihre Arbeitszeit reduzieren, wesentlich öfter als die Väter.

Doch gerade zuhause droht Ihnen häufig Gefahr. Die Situation in vielen Familien ist angespannt, und wenn die Situation eskaliert, kann es zu körperlichen Angriffen auf die Frauen kommen. Gerade die Isolation im Lockdown fördert das Konflikt- und Gewaltpotential.

Die städtische Gleichstellungsbeauftragte Katja Gisbertz weist daher anlässlich des Weltfrauentages am 8. März 2021 auf Beratungs- und Hilfsangebote in Neuss hin: „Die Frauenberatungsstelle Neuss hilft den Frauen in Krisen und bei Gewalterfahrung. Betroffene Frauen sollten nicht zögern, sich Hilfe zu suchen. Bei akuter Gewalt sollte direkt die Polizei unter 110 gerufen werden!“

Auch das Hilfetelefon gegen Gewalt an Frauen bietet Hilfe bei jeder Form von Gewalterleben, unabhängig davon, ob sie im häuslichen Bereich oder von Fremden begangen wurde. Das Hilfetelefon ist 24 Stunden unter der 0800/0116016 zu erreichen.

An all diese Stellen können sich auch Menschen wenden, die den Verdacht haben, dass eine Frau unter Gewalt leidet, sich selbst daraus aber nicht befreien kann. Denn durch die häusliche Isolation sind auch oft die Wege zu den Hilfsangeboten versperrt, Opfer können sich nicht bei Freunden oder Verwandten in Sicherheit bringen. Die Frauen können oft nicht allein telefonieren oder sich mit einer anderen Person treffen, um dieser von dem Erlebten zu berichten.

Neben der Frauenberatungsstelle Neuss, der Polizei und dem Hilfetelefon, sind das Frauenhaus, der Kinderschutzbund, der Sozialdienst katholischer Frauen und Männer die richtigen Anlaufstellen für Frauen in Not.

(Stand: 05.03.2021/Spa)