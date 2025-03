05.03.2025 - Unterausschuss Mobilität tagt

In der nächsten Sitzung des Unterausschusses Mobilität steht unter anderem ein Planungsbeschluss zur Verbesserung des Rad-/Gehweges Eselspfad zwischen der Bahnlinie und dem Stoffelsweg auf der Tagesordnung. Die Sitzung beginnt am Dienstag, 11. März 2025, um 17 Uhr im Ratssaal (E.260) des Neusser Rathauses. Außerdem werden Ergebnisse der Haushaltsbefragung „Mobilität in Städten – SrV 2023“ vorgestellt.

Interessierte Bürger*innen sind herzlich zum Besuch der öffentlichen Sitzung eingeladen, die von dem Ausschussvorsitzenden Sascha Karbowiak geleitet wird. Alle Sitzungsunterlagen können im Bürgerinfoportal auf neuss.de heruntergeladen werden.