05.05.2020 - Kinderbauernhof öffnet wieder

Der Außenbereich des Kinderbauernhofs in Neuss-Selikum samt Spielplatz öffnet am Donnerstag, 7. Mai 2020, wieder für kleine und große Besucherinnen und Besucher.

Aus hygienischen Gründen sind bis auf Weiteres folgende Rahmenbedingungen einzuhalten: Der Kinderbauernhof kann von Eltern mit ihren Kindern; paarweise und zu zweit besucht werden. Gruppenbesuche sind jedoch untersagt. Weiterhin ist der Abstand von 1,5 Metern einzuhalten; das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung wird empfohlen. Es finden noch keine Veranstaltungen statt. Sowohl der Ausstellungsraum als auch der Schweinestall bleiben verschlossen.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort stellen sicher, dass sich die Besucherzahlen im zulässigen Rahmen bewegen und Ansammlungen beziehungsweise Gruppierungen auf dem Gelände nicht stattfinden.

Der Zugang zum Kinderbauernhof ist nur durch den Haupteingang möglich. Von hier aus werden die Besucher*innen im Einbahnstraßensystem durch das Hofgelände in das Freigelände geführt.

Die Stadt bittet diese Regeln einzuhalten, damit der Kinderbauernhof dauerhaft wieder für seine Gäste geöffnet bleiben kann.