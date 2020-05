05.05.2020 - Neusser Stadtrat tagt öffentlich am Freitag, 8. Mai

Der Rat der Stadt Neuss berät in seiner kommenden Sitzung darüber, ob auf die Elternbeiträge für Kita, Kindertagespflege und OGS für den Monat Mai verzichtet wird. Auch auf der Tagesordnung steht ein Bericht der Verwaltung zur Bewältigung der Corona-Krise. Das Amt für Wirtschaftsförderung wird unter anderem über aktuelle Hilfen, Beratungs- und Unterstützungsmöglichkeiten berichten.

Das Gremium tagt am Freitag, 8. Mai 2020, ab 16 Uhr unter der Leitung von Bürgermeister Reiner Breuer in der Stadthalle Neuss, Selikumer Straße 25 in 41460 Neuss.