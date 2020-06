05.06.2020 - Neue Öffnungszeiten der Stadtbibliothek

Die Stadtbibliothek Neuss reagiert auf Rückmeldungen ihrer Kundinnen und Kunden und passt ihre Öffnungszeiten ab Dienstag, 16. Juni 2020, an. Wichtigste Neuerung ist die zusätzliche Öffnungszeit am Samstag von 11 bis 14 Uhr. Dienstags hat die Stadtbibliothek zukünftig von 12.30 bis 18.30 Uhr und mittwochs bis freitags von 12 bis 17 Uhr geöffnet.

Auch der Bestell- und Abholservice wird zeitlich angepasst: jeweils von 7 bis 10.30 Uhr können dienstags bis samstags bis zu zehn Medien vorbestellt und im Windfang der Bibliothek abgeholt werden. Der Montag hingegen entfällt.

Eine Ausweitung der Öffnungszeiten ist weiterhin nicht möglich, da einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selbst zur Risikogruppe zählen und nicht im Publikumsbereich eingesetzt werden können. „Diese Kolleginnen und Kollegen sind zuständig für den Bestell- und Abholservice“, erklärt Bibliotheksleiterin Claudia Büchel. Der Service steht speziell für Personen zur Verfügung, die ebenfalls zur Risikogruppe zählen oder aus anderen Gründen nicht zu den regulären Öffnungszeiten die Stadtbibliothek besuchen können.

Das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes ist wie die Registrierung weiterhin Pflicht. Zu den Öffnungszeiten können sich bis zu 50 Kundinnen und Kunden zeitgleich in der Bibliothek aufhalten, um neue Literatur auszuwählen und auszuleihen, an den vier verfügbaren Internet-PCs zu arbeiten oder Scanner, Kopierer und Drucker zu nutzen. Auch die Tageszeitungen und einige Einzelarbeitsplätze stehen wieder zur Verfügung. Weitere Sitzmöbel bleiben entfernt, auch der Gamingbereich „Spielunke“ und die Leseburg in der Kinderabteilung bleiben gesperrt. Veranstaltungen finden bis auf weiteres nur digital statt.