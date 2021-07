05.07.2021 - Experiment geglückt

Für drei Monate war das leerstehende Café im Rheinischen Landestheater eine Galerie. Die Neusser Künstlerinnen Claudia Ehrentraut, Janina Brauer und Michaela Masuhr nahmen den Raum ein und füllten ihn mit Bildern, Skulpturen, Work-Sessions und Performances. Ihre Bilanz: Das Experiment ist geglückt.

„Zum einen ging unser Wunsch in Erfüllung, ganz viele Leute direkt vor Ort zu erreichen. Wir hatten die richtige Idee, bei ansonsten geschlossenen Räumen ein gläsernes Atelier zu beziehen, in dem alle Arbeiten von außen gut sichtbar waren“, zieht Claudia Ehrentraut Bilanz. „Zum anderen haben wir parallel viele Menschen virtuell über unsere Internetseite und über Instagram erreicht. Das große Feedback hat uns positiv überrascht.“

„Wir hatten auch das Glück, dass wir so von Künstlerfreundinnen und -freunden unterstützt wurden, die mit Aktionen und Lesungen bei uns mitgemacht haben. Mit dabei: Axel Naß, Maria Milewicz-Brauer, Gudrun Schuster, Angela Hiß, Liana del Degan, Petra Kuhles, Christiane Lemm, Jörg Gottschalk, Detlef Ritz, Antonia Schirmeister und das Rheinische Landestheater. Nicht zuletzt hat die Sparkassenstiftung die Miete der Räumlichkeiten übernommen. So konnten wir immer wieder Passanten und Besucher neugierig machen“, ergänzt Janina Brauer. „Permanent Aktionen und Ausstellungswechsel - im normalen Alltag ist so etwas gar nicht zu leisten und auch nicht finanzierbar.“

Die Ausstellung hat Kunst mitten in die Stadt transportiert und wurde allen dort vorbeikommenden Menschen vor Augen geführt. „Die Ausstellung wurde vielfach kommentiert“, unterstreicht auch Michaela Masuhr. Zu ihren Lieblingszitaten gehören folgende Aussagen: „Ihr habt da was Frisches erschaffen, was Neuss in dieser Zeit braucht“, oder „es ist jedes Mal eine Freude, am Schaufenster vorbei zu gehen“. Schön auch: „Die Arbeiten sind von toller, hoher Qualität“.

Im Herbst plant Janina Brauer eine Einzelausstellung im Atelierhaus. Michaela Masuhr hat Reisepläne und möchte viele neue Ideen im Atelier umsetzen. Claudia Ehrentraut arbeitet unter anderem an ihrem Comic weiter.



(Stand 05.07.2021/Stgl)