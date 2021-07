05.07.2021 - Neuss fährt beim Stadtradeln bis zum Mond

In diesem Jahr nahm die Stadt Neuss bereits zum fünften Mal gemeinsam mit den Städten und Gemeinden des Rhein-Kreises Neuss am STADTRADELN teil. Rund 1.800 Radelnde in 90 Teams legten in der Zeit vom 28. Mai bis zum 17. Juni 2021 mehr als 377.000 km zurück. Das entspricht ungefähr der Entfernung zwischen Erde und Mond.

Im kreisweiten Vergleich der Kommunen im Rhein-Kreis Neuss landet die Stadt Neuss in der Kategorie „Fahrradaktivste Kommune mit den meisten Radkilometern gesamt“ auf dem 2. Platz. Dormagen ist auf Platz 1 und Kaarst auf Platz 3. „Das Wichtigste aber“, so Bürgermeister Breuer, „ist die Tatsache, dass wir ganze 55.000 kg klimaschädliches CO2 eingespart haben und damit zugleich ein Bewusstsein dafür schaffen, welchen Stellenwert die Verkehrswende hat.“ Um diesen Erfolg zu feiern, fand jetzt im Botanischen Garten eine kleine STADTRADELN Siegerehrung mit Bürgermeister Reiner Breuer statt.

Folgende Kategorien wurden ausgezeichnet:

• Schule mit den meisten Gesamtkilometern: Dies war in diesem Jahr mit gut 55.820 km das Städtisches Gymnasium Norf. Moritz Kaulisch und Paul Brinkmann aus der zwölften Stufe des Gymnasiums nahmen als zwei der aktivsten Radler zusammen mit Lehrerin Elke Lemm den Preis stellvertretend entgegen.

• Das Team mit den meisten Gesamtkilometern (außer Schulen) kommt von der St. Augustinus Gruppe und ist ganze 25.042 km gefahren.

• Das Team mit den meisten Kilometern pro Kopf ist das Zweiergespann „Trödel-Tandem“, die mit ihrem Tandem zusammen 2.692 Kilometer geradelt sind.

• Mit mehr als 10.000 Kilometern war auch in diesem Jahr wieder die Stadtratsfraktion von Bündnis 90/ die Grünen die fahrradaktivste Fraktion im Neusser Stadtrat.

(Stand: 5. Juli 2021/Bo)

In unserem Bildarchiv finden Sie ein Foto von der Preisverleihung im Botanischen Garten. Das Foto mit den Schülern vom Gymnasium Norf zweigt Bürgermeister Reiner Breuer, Elke Lemm (Lehrerin Gymnasium Norf) sowie die beiden Schüler Moritz Kaulisch und Paul Brinkmann. Ein weiteres Foto zeigt die beiden Radler vom „Trödel-Tandem“ und das dritte Foto zeigt den Bürgermeister sowie den Beigeordneten Dr. Matthias Welpmann mit Vertretern der St. Augustinus-Gruppe.