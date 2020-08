05.08.2020 - Kulturgarten - Rock, Pop, Kabarett und Klassik

Lust auf Live-Musik? Der „Kulturgarten“– Sommer in Neuss am und im Globe bietet eine breite Auswahl von der Weltmusik über Klassik bis zu Rock & Pop und Kabarett. Die Veranstaltungen finden Open-Air im Führring statt oder im direkt benachbarten Globe-Theater am Rennbahnpark. Der Abstand wird natürlich gewahrt, die Maske kann fallen, sobald der Sitzplatz erreicht ist.

Klassisch wird es diesen Donnerstag, 6. August 2020, um 17.30, wenn die Stipendiaten der Deutschen Kammerakademie (dkn) eine nordische Nacht gestalten. Am Samstag ist die auf der Raketenstation lebende Sopranistin Anette Elster mit ihrem Klavierpartner Christoph Staude mit Songs aus Film und Folk zu hören und am Sonntag um 17.30 und 19.30 Uhr spielen drei virtuose Solisten der dkn Meisterwerke von Dittersdorf, Rossini, Beethoven und Michael Haydn auf ihren Tieftönern.

Ein Highlight ist die Band RasgaRasga, die von den Acoustic Concerts in den Kulturgarten gebracht werden: Sechs musikalische Nomaden entfesseln am Samstag, 8. August 2020, um 19 und 21 Uhr eine einzigartige Show aus Rock, Pop und Weltmusik auf der Bühne des Führrings.

Am Mittwoch, 12. August 2020, um 17.30 Uhr, ist der chilenische Schlagzeuger Jaime Moraga live beim „Kulturgarten“ zu hören. Der Dozent der Musikschule Neuss hat sein Studium am Konservatorium von Bilbao und der Musikhochschule Oviedo abgeschlossen, worauf sein Master in Neuer Musik an der Folkwang Universität der Künste in Essen folgte. 2014 wurde Jaime mit dem Folkwang Preis ausgezeichnet und ein Jahr später erhielt er ein Stipendium der Kunststiftung NRW. Mit Alexander Badiarov spielt er im Duo DOs Gitarren-Loops mit südamerikanischer Würze.

Direkt danach taucht die Neusser Kunstförderpreisträgerin Clara Krum gemeinsam mit Govinda Miris tief in die musikalische Geschichte Argentiniens ein. Eine Mischung aus Folk, Rock, Leidenschaft und Sehnsucht. Beginn ist 19.30 Uhr – Open-air im Führring.

Am Donnerstag tritt Aydin Isik, Träger des Hessischen Kabarettpreises gleich zweimal, um 17.30 und 19.30 Uhr, mit seinem neuen Bühnenprogramm „Ehrlich gesagt …“ auf, und am Freitag um 17.30 Uhr wird das Duo Vogical Klassiker des Jazz und Blues, Latin und der Soul-Musik zu einem magischen Sound verschmelzen.

Am Abschlusswochenende rockt die Band 5000 Miles den Orient und Afrotonique sorgt für eine dynamische Mischung aus afrikanischer Musik und Tanz.

Neu hinzugekommen sind zwei Konzerte, die am Freitag und Samstag, 14. Und 15. August 2020, um jeweils 19.30 Uhr im Zeughaus Neuss stattfinden. Hier gibt das aus Mitgliedern der dkn bestehende Ensemble Quirin eine kleine „Schubertiade“, die mit einer deutschen Erstaufführung beginnt: dem Sospirando 4 „Schubert“, das der 1988 geborene Finne Sauli Zinovjev zum 60-jährigen Bestehen des berühmten Festivals von Turku geschrieben hat. Dieser Hommage schließt sich der Wiener Meister mit seinem letzten großen Kammermusikwerk an – dem Streichquintett C-Dur D 956, einer Symphonie für fünf Streicher, die von Freud’ und Leid, von Sorgen und Trotz und von unendlicher Schönheit erzählt.

Die Tickets kosten zehn Euro, ermäßigt fünf Euro (zzgl. Service- und Vorverkaufsgebühren). Weitere Informationen sind unter www.kulturgartenneuss.de erhältlich.