05.08.2020 - Kurzführung durch die Sonderausstellung

Kunstbegegnung in der Mittagspause: Kuratorin Dr. Bettina Zeman führt am Donnerstag, 13. August 2020, um 13 Uhr durch die laufende Sonderausstellung „Vorsicht Glas! Hinterglasmalerei von August Macke bis heute“.

Die Ausstellung widmet sich anhand ausgesuchter Exponate von August Macke bis zur aktuellen Kunst einer speziellen Bildgattung, die für die Künstlerinnen und Künstler bis heute ein neues kreatives Experimentierfeld eröffnet. Dabei erläutert die Kuratorin Konzept und Entstehung der Ausstellung und ermöglicht einen besonderen Blick hinter die Kulissen. Die Teilnahmegebühr für die 30-minütige Führung beträgt 3,50 Euro inklusive Eintritt.

Es wird gebeten, sich über die aktuellen Verhaltens- und Abstandsregeln im Museum auf www.clemens-sels-museum-neuss.de oder telefonisch unter 02131/904141 zu informieren. Eine telefonische Anmeldung ist momentan unbedingt erforderlich. Weiterer Termin für eine Mittagspausenführung ist am Donnerstag, 20. August 2020, um 13 Uhr.