05.08.2021 - Pilz-Exkursion mit der VHS

Aufgrund der feuchten Witterung startet die „Pilzsaison“ in diesem Semester schon früher: Am Samstag, 28. August 2021, geht es mit Dr. Regina Thebud-Lassak zur nächsten Pilz-Exkursion in den Mühlenbusch.

Während des Ausfluges werden die Unterschiede zwischen essbaren Pilzen und ihren giftigen Doppelgängern ebenso erläutert wie deren ökologische Bedeutung. Eine Anmeldung unter www.vhs-neuss.de ist erforderlich, das Entgelt beträgt 16,80 Euro.

