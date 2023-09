05.09.2023 - Anmeldetermine an Neusser Grundschulen

In der Zeit vom 18. bis zum 29. September 2023 können Eltern ihr Kind an einer Grundschule in Neuss anmelden. Da die Eltern die Schule frei wählen können, sollten sie sich zunächst über die Schulen informieren und die unterschiedlichen Schulprofile der in Frage kommenden Schulen vergleichen. Viele Neusser Grundschulen bieten deshalb im September einen Tag der offenen Tür an.

Insgesamt gibt es in Neuss 25 Grundschulen: 14 sind Gemeinschaftsgrundschulen, zwei evangelische und neun katholische Bekenntnisschulen.

Auf neuss.de haben wir die aktuelle Broschüre der Grundschulen für das Schuljahr 2024/2025 hochgeladen. Dort stellen sich alle Schulen mit ihren Profilen, pädagogischen Schwerpunkten und Angeboten vor. Die Termine für den Tag der offenen Tür finden Sie im allgemeinen Teil auf den Seiten 7 – 9.