05.09.2023 - Ausschuss für Umwelt, Grünflächen und Klimaschutz tagt

Der Ausschuss für Umwelt, Grünflächen und Klimaschutz kommt am Dienstag, 12. September 2023, zu seiner nächsten Sitzung zusammen. Treffpunkt ist um 17 Uhr am Rosengarten, von dort erfolgt ein Rundgang zur Veranschaulichung der Pflegeklassen für die städtischen Grünflächen. Im Anschluss an den Rundgang wird die Sitzung im Ratssaal (E.260) des Rathauses fortgesetzt. Auf der weiteren Tagesordnung stehen unter anderem Berichte zur Installation der sogenannten Notrufbänke sowie zum Gänsemanagement. Die Sitzung wird von dem Stadtverordneten Michael Klinkicht geleitet. Die vollständigen Sitzungsunterlagen stehen im Bürgerinfoportal auf Neuss.de zur Verfügung.