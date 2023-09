05.09.2023 - Konzert für junge Musikforscher mit dem Duo miLyra

Nach längerer Pause wird am 16. September 2023 um 15 Uhr die Konzertreihe „Konzerte für MUSIKforscher“ in der Musikschule der Stadt Neuss im Romaneum, Brückstr. 1, fortgeführt. Konzipiert für Kinder zwischen 3 und 8 Jahren, laden die Konzerte der Reihe zum Entdecken und Mitmachen ein. Den Start macht im neuen Schuljahr das Duo miLyra mit dem Konzert „Der Puppenspieler“.

Die Geschichte erzählt von einem Kasper und einer Marionette, die jahrelang auf dem Dachboden in einem alten Koffer liegen, bevor sie von einem Erdbeben herausgeschleudert werden. Endlich werden sie von einem Puppenspieler zu neuem Leben erweckt! Anne Kaack-Heyens (Gitarre) und Kristin Susan Catalán (Violine) nehmen die Kinder mit auf eine Abenteuerreise in die Musik, bei der gesungen, getanzt und gelauscht werden darf.

Der Eintritt ist frei, Einlass nur nach Anmeldung. Anmeldung ab unter: www.musikschule-neuss.de/Veranstaltungen