05.09.2023 - Museumsfest der Kulturen

Am Sonntag, den 10. September 2023, findet von 11 bis 17.30 Uhr das Museumsfest der Kulturen am Clemens Sels Museum statt. Die Besucherinnen und Besucher erwarten kulinarische Köstlichkeiten aus aller Welt, Live Musik von Daniel de Alcala und der ELELE-Band, eine Lesung, eine Bastelecke für Kinder und vieles mehr. Außerdem können sie kulturelle Institutionen, Vereine und Akteure der Stadt Neuss kennenlernen und an der Kurzführung durch die aktuelle Ausstellung „VON HIER? Von Heimaten und Herkünften“ teilnehmen. Der Eintritt ist kostenfrei.



Das Museumfest der Kulturen findet anlässlich der Ausstellung statt, die noch bis zum 24. September 2023 im Museum zu sehen ist und die der mehr als 30.000 Jahre zurückreichenden Geschichte der Migration in Neuss gewidmet ist. Es handelt sich um eine Kooperationsveranstaltung zwischen dem Beauftragten für Diversität, Integration und Antirassismus der Stadt Neuss und dem Clemens Sels Museum Neuss.

Ablaufplan:

11:00 Kurzführung durch die Ausstellung in italienischer Sprache

11-14 Uhr Walk-In Kinderworkshop zum Thema Steinzeit

12:00 Lesung mit Renas Sido und Ines Kolender „Wo sind meine Olivenbäume?“

13:00 Kurzführung durch die Ausstellung in deutscher Sprache

14:00 ELELE-Band

15:30 Kurzführung durch die Ausstellung in deutscher Sprache

16:00 Daniel de Alcala mit der Rumba Gitana

16:30 Führung mit den Integrationslotsen

Nähere Informationen finden Sie auf der Website des Clemens Sels Museums.