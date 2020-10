05.10.2020 - Erneuerung Radweg in Grimlinghausen

Der Fahrradweg entlang der Bonner Straße in Grimlinghausen zwischen dem Werresweg und dem Ortsende/B9 erhält eine neue Asphaltdecke. Der Radweg weist einen altersbedingten Verschleiß auf, so gibt es Risse, offene Fugen, Schlaglöcher, Spurrinnen und andere Unebenheiten. Diese Schäden werden nun beseitigt. Während der rund zwei Wochen andauernden Bauarbeiten wird die Bonner Straße ab Mittwoch, 14. Oktober 2020, als Einbahnstraße stadteinwärts geführt und stadtauswärts für den PKW- und LKW-Verkehr gesperrt. Eine Umleitung ist weiträumig über den Berghäuschensweg bzw. für ortskundige Autofahrer über die Norfer Straße und dann über die K9 eingerichtet. Fußgänger und Radfahrer werden während der Baumaßnahme stadtauswärts erst neben der Baustelle auf der Bonner Straße sicher an der Baustelle vorbeigeführt, dann über den Kuhweg umgeleitet.

Nach Ende der Radwegsanierung bleibt die Bonner Straße stadtauswärts wegen einer Erneuerung der Wasserleitung zwischen Erftbrücke und Kasterstraße für weitere rund zwei Monate gesperrt und die weiträumige Umleitung über den Berhäuschensweg eingerichtet.

(Stand 28.09.2020, Fi)