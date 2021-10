05.10.2021 - WIR – Miteinander, Füreinander, Zuversicht

Zur Unterstützung der Neusser Künstlerschaft wurde in Zusammenarbeit mit 17 aus Neuss stammenden oder mit der Stadt verbundenen Künstlerinnen und Künstlern das Mappenprojekt „WIR“ realisiert. Die Idee zur Umsetzung entstand zu Beginn der Corona-Pandemie. Dr. Christiane Zangs, Beigeordnete für Schule, Bildung und Kultur und Kulturamtsleiter Dr. Benjamin Reissenberger stellten das Projekt jetzt gemeinsam vor.

„Der Titel „WIR“ steht für die Gemeinschaft und Solidarität. Nicht nur der Kultursektor hat in den vergangenen 18 Monaten eine herausfordernde Zeit bewältigen müssen. Alle von uns waren in ihren ganz eigenen Lebensbereichen von der Pandemie betroffen. Trotzdem waren wir füreinander da und ein Großteil der Gesellschaft hat ein hohes Maß an Solidarität bewiesen“, so Dr. Christiane Zangs.

Die Künstlerinnen und Künstler haben für das Projekt jeweils ein Original ihrer Arbeit zur Verfügung gestellt, das eigens für die Mappe zu einem der Themen „Miteinander, Füreinander, Zuversicht“ angefertigt wurde. Mit einem speziellen Scan-Verfahren wurden dann hochwertige Reproduktionen hergestellt. Die Anzahl der Mappen ist auf insgesamt 40 Stück limitiert, sie werden in einer hochwertigen handgefertigten Box ausgeliefert. Der Erlös kommt der Neusser Künstlerschaft in vollem Umfang zu Gute.

„Die Drucke werden im Format 45x65cm erstellt. Es besteht auch die Möglichkeit, das Original käuflich zu erwerben. Hier vermitteln wir gerne den Kontakt“, ergänzte Dr. Benjamin Reissenberger.

Interessierte Käuferinnen und Käufer können sich ihre Edition selbst zusammenstellen und dazu sieben Drucke aus den insgesamt 17 Arbeiten auswählen. Eine limitierte Edition (25 Stück) ist zum Preis von 480 Euro erhältlich, hier ist die Verfügbarkeit der sieben ausgewählten Drucke garantiert. Eine zweite Edition (15 Stück) kann für 380 Euro erworben werden, bei der die Auswahl der Drucke von der Verfügbarkeit abhängig ist.

Folgende Künstlerinnen und Künstler haben an der Mappe mitgewirkt: Reiner Clemens, Michael Falkenstein, Karin Geiger, Rolf Geissler, Amit Goffer, Rüdiger Hempel, Brigitte Hempel-Schanzenbach, Katharina Hinsberg, René Hüls, Anne Kolvenbach, Stefan Kürten, Thomas Mayer, Elisabeth Mühlen, Heribert Münch, Alessandro Althaus aka Oldhaus, Christoph Rehlinghaus, Melanie Richter



(Stand: 05.10.2021, Kro)

2 Fotos