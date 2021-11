05.11.2021 - Bürgerbeteiligung

Um einen transparenten und verbindlichen Rahmen für Bürgerbeteiligungen in Neuss zu schaffen, startet im Dezember ein spannendes Beteiligungsverfahren. Zufällig ausgewählte Bürgerinnen und Bürger der Stadt Neuss sind jetzt von Bürgermeister Reiner Breuer angeschrieben worden, sich an der Entwicklung von Leitlinien für gute Bürgerbeteiligung einzubringen.

Umfragen bestätigen immer wieder, dass eine große Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger eine Bürgerbeteiligung wichtig finden. Daher sollen in Neuss Bürgerinnen und Bürger gemeinsam mit Politik und Verwaltung Empfehlungen entwickeln, die dem Rat zur Entscheidung vorgelegt werden. Die Teilnehmenden können sich u.a. dazu äußern, was für sie eine gute Bürgerbeteiligung in Neuss wäre und wie sie sich einen verlässlichen Rahmen und angemessene Regeln für Beteiligungen vorstellen. Dabei sollen die bisherigen Erfahrungen zu Bürgerbeteiligung in Neuss weiter verbessert und überlegt werden, wie diese noch offener, transparenter und fair stattfinden können.

Die Arbeitsgruppen für das Beteiligungsverfahren treffen sich an sechs Abenden in der Woche und zwei Samstagen zwischen Dezember diesen Jahres und Mai 2022 insgesamt acht mal.

