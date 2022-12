05.12.2022 - Frische Backwaren mit wichtiger Botschaft

Ab sofort weisen bunt bedruckte Brötchentüten in Neusser Bäckereien darauf hin, dass Erwachsene bei der VHS Neuss Lesen und Schreiben lernen können. Mit der Aktion sollen Betroffene erreicht und alle Neusserinnen und Neusser für das Thema Analphabetismus sensibilisiert werden.

Mit dabei sind bis jetzt die Bäckereien Puppe, Dresen, Klein und Willi Soumagne. Wer hier ein Brötchen oder Teilchen kauft, der bekommt eine der Tüten in die Hand. Auf ihnen prangt ein Chat mit vielen Emojis und einer Telefonnummer. Inhaltlich geht es darum, das Angebot für Erwachsene bei der VHS bekannt zu machen. Die vier Bäckereien waren sofort bereit, die originelle Idee zu unterstützen. „Ich freue mich, dass sich die Bäckereien mit uns für dieses wichtige Thema engagieren. Bessere Partnerinnen kann man sich nicht wünschen, wenn es darum geht, alle Neusserinnen und Neusser zu erreichen“, mein Dr. Marie Batzel, Direktorin der Volkshochschule Neuss.



Rund 6,2 Millionen Erwachsene in Deutschland können nur wenig oder gar nicht lesen und schreiben. In Neuss möchte die VHS diesen Menschen an Orten des Alltags entgegenkommen und sie direkt sowie über Freunde und Familie ansprechen. Die Brötchentüten sind der Abschluss der vom Land finanzierten Kampagne. Begonnen hatte diese mit einer sprechenden Glückwunschkarte zum Schulstart der i-Dötze. Auch hier wurde das Lernangebot der VHS für Erwachsene erwähnt. Zeitgleich fanden zwei Ausstellungen statt. Fazit: In den letzten fünf Wochen haben sich so viele Menschen bei der VHS für diese Kurse angemeldet wie sonst in fünf Jahren.

